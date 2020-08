Lazio, Canigiani: «Prorogato il termine per i voucher. I tifosi allo stadio…»

Dai voucher per il rimborso degli abbonamenti, al ritiro di Auronzo: tanti i temi toccati da Marco Canigiani, sulle frequenze di Lazio Style Radio

Le parole di Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio, sulle frequenze della radio ufficiale del club:

VOUCHER ABBONAMENTI – «È stato prorogato il termine per usufruire del voucher. Scadrà il 1° settembre, anche perché non sappiamo quando riaprirà la vendita degli abbonamenti. Ricordo però che entro, e non oltre, il 30 agosto va fatta la richiesta per usufruire del voucher».



TIFOSI ALLO STADIO – «Purtroppo non ci sono notizie. Ogni giorno ci sono cambiamenti continui, legati alla curva dei contagi. La situazione è molto fluida per tutti i sistemi. Al momento non abbiamo indicazioni precise per quanto riguarda la situazione stadio».

RITIRO E MAGLIA – «La Regione ha autorizzato la presenza dei tifosi. Una presenza contingentata, previa autorizzazione. Noi dovremo garantire ai giocatori un certo tipo di distanziamento, quindi il villaggio non sarà allestito come al solito. Tutto sarà fatto nel rispetto delle regole che saranno imposte. Ci sarà la presentazione di una delle maglie ad Auronzo. Ci saranno poi altri eventi regolamentati dalla Regione. Non sarà il consueto ritiro, ma non mancheranno le occasioni per stare bene».