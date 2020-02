Lazio, Canigiani: «Vicini alle 50.000 presenze per domenica»

Lazio, le parole del responsabile marketing biancoceleste Marco Canigiani in merito al prossimo match contro l’Inter

Sarà un Olimpico strapieno quello di domenica in occasione del match tra Lazio e Inter. Il responsabile marketing biancoceleste Marco Canigiani è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per fare il punto della situazione sui tagliandi venduti.

«Sono stati superati i 26 mila biglietti venduti, ci stiamo avvicinando alle 50 mila presenze. E’ rimasto davvero poco, ma consigliamo di fare sempre un tentativo con i posti che vengono liberati e messi in vendita. La disponibilità, anche in Tevere, è molto scarsa. Secondo me andremo vicino ai 60 mila. Quando rimangono solo le Monte Mario, il ritmo di vendita è più lento. Non c’è problema ad acquistare il biglietto, è possibile comprarlo anche prima della partita, sia nel Lazio Style di via Calderini che all’ex ostello. Businsieme? Già ieri sono stati esauriti tutti i posti, ne sono stati inseriti di più che partono sia dagli stessi luoghi che da luoghi diversi. Prezzi agevolati per gli Under 16 in tutti i settori. Per chi vuole venire a vedere la partita, il consiglio è quello di affrettarsi».