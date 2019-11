Lazio, Canigiani: «Contro il Lecce, 40mila presenti deve essere il minimo»

Marco Canigiani – responsabile marketing della Lazio – ha fatto il punto sui tagliandi per la prossima gara contro il Lecce

A Lazio Style Radio, è intervenuto il responsabile marketing della Lazio, Marco Canigiani: «Nella prossima giornata di campionato la Lazio ospiterà all’Olimpico il Lecce alle ore 15:00, i prezzi per assistere a tale incontro sono popolarissimi: ci sono tutte le condizioni per ottenere un risultato importante. Credo che per quest’ultimo appuntamento la quota dei 40.000 presenti debba essere il minimo. Ricordo che per ritirare i tagliandi omaggio per gli Under 14 è necessario recarsi nei tre Lazio Style 1900 Official Store abilitati, acquistare un tagliando intero e richiedere l’omaggio per il minore».

CELTIC – «Il servizio BusInsieme sarà attivo anche per Lazio-Celtic, c’è disponibilità, ma sarà direttamente proporzionale alla richiesta dei tifosi per l’incontro. Per la gara di giovedì abbiamo venduto più di 14.000 tagliandi, ma la maggior parte di questi andranno al Celtic, ci aspettiamo una crescita per quanto riguarda la vendita riservata ai tifosi biancocelesti. Quella di giovedì sarà una partita importante in ottica qualificazione: sarà necessario sostenere la squadra in occasione di tale appuntamento. Anche per la gara di giovedì i prezzi saranno popolari, speriamo di essere in maggioranza all’Olimpico considerando che saranno circa 9.000 i tifosi ospiti provenienti dalla Scozia».