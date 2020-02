Lazio, Canigiani: «Siamo fiduciosi affinché si giochi per ora nessuna indicazione di rinvio»

Lazio, le parole del responsabile del marketing biancoceleste Marco Canigiani in merito al match con il Bologna

Non c’è la sicurezza che si giocherà sabato all’Olimpico vista l’emergenza coronavirus. Il responsabile marketing biancoceleste, Marco Canigiani, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per fare il punto della situazione.

«Al momento non c’è nessuna indicazione, quindi noi procediamo con la solita normalità di vendita. Poi si valuterà se arriveranno indicazioni particolari. Ulteriori rinvii creerebbero non pochi problemi, questo è chiaro. Per ora comunque sono stati venduti 11mila biglietti e siamo quindi vicini alle 35mila presenze, la zona Nord è completamente esaurita. C’è un po’ di disponibilità nei Distinti Sud-Est. Siamo fiduciosi affinché si giochi, ma ovviamente le autorità competenti sanno cosa fare meglio di noi».