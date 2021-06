La Lazio cerca un jolly in attacco: tutti i nomi sul taccuino di Tare

Sono tanti i nomi per rafforzare l’attacco della Lazio: da Felipe Anderson ad Orsolini, passando per De Wit e Brandts

Sono tanti i nomi per il reparto avanzato della Lazio. Jovetic, Ilicic ed Orsolini rimbalzano già da qualche settimana: l’ex Monaco è svincolato, ma i continui infortuni invitano a riflettere; il giocatore dell’Atalanta è in procinto di lasciare l’Atalante e sarebbe un Jolly perfetto per Sarri.

Come riporta il Corriere dello Sport, nelle ultime ore si è aggiunto qualche profilo: De Wit – giovane dell’Az Alkmaar corteggiato da mezza Europa e protagonista nell’Europeo Under21 – e Brandt del Borussia Dortmund.

Senza dimenticare l’eventuale ritorno di Felipe Anderson e la pista Borrè, percorsa anche da Cagliari ed Inter.