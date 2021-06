Calciomercato Lazio, Felipe Anderson si propone per il grande ritorno

Felipe Anderson strizza l’occhio alla Lazio. Il brasiliano vorrebbe riabbracciare i colori biancocelesti: la situazione

Felipe Anderson, croce e delizia. Il brasiliano sogna il grande ritorno alla Lazio: nel 2018 ha lasciato la piazza biancoceleste – prima al West Ham, poi al Porto – ma non è mai riuscito ad imporsi, con Sarri potrebbe ritrovare un ruolo da protagonista nel nuovo 4-3-3.

Come riporta Corrieredellosport.it, il giocatore avrebbe fatto sapere – attraverso il suo entourage – che l’eventuale ritorno a Roma gli sarebbe più che gradito: già qualche anno fa aveva sondato il terreno, ma la società decise di accantonare l’ipotesi. Al momento, i nomi per gli esterni sono altri, ma non è escluso il grande ritorno…