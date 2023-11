Lazio, tifosi sicuri: «Colpani? Andrà in quella squadra, ecco perché». Il retroscena

I tifosi sono sicuri, l’obiettivo di calciomercato della Lazio Andrea Colpani vuole solo un club e spunta un retroscena sul talento del Monza

Si prospettano settimane incandescenti, le prossime in arrivo, per il calciomercato della Lazio (e non solo). Da giorni ormai si susseguono infatti rumors (per altro mai confermati) sul possibile interessamento di numerosi club, tra i quali anche quello biancoceleste, per la rivelazione del Monza Andrea Colpani. Nella giornata di oggi il calciatore ha postato alcuni scatti sul proprio profilo Instagram con la maglia dei brianzoli addosso.

Nei commenti decine di supporter (di svariate società) in versione inviati speciali hanno suggerito ad Andrea di unirsi alla propria squadra del cuore. Ma ecco come un nutrito gruppo di ammiratori ha interagito palesando agli altri un particolare quanto specifico retroscena: «Ma non capite? Andrea è milanista, verrà da noi», «È milanista» hanno postato due utenti. «Sei Milanista che aspetti a venire da noi», «Sei tifoso del Milan da noi ti puoi fare il salto di qualità» hanno continuato altri due. La palla, come sempre, passa ora al calciomercato.