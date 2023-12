Lazio, quali sono i più seguiti sui social? Svetta Pedro, Immobile...

Quali sono i giocatori della Lazio più seguiti sui social Network, primo su tutti Pedro, ecco la classifica completa

Al giorno d’oggi (nel bene o nel male) i social network sono una fedele lente di osservazione per il mondo che ci circonda, a prescindere dall’ambito di riferimento. Il mondo del calcio non fa eccezione e per quanto concerne la Lazio sono ormai quasi la totalità i calciatori capitolini ad avere un proprio profilo sulle piattaforme online. Dando un rapido sguardo al solo Instagram, ecco dunque quali sono i biancocelesti più seguiti.

Pedro 8,3 milioni

Immobile 1,7 milioni

Guendouzi 1milione

Felipe Anderson 496 mila

Pellegrini 399 mila

Luis Alberto 358 mila

Vecino 343 mila

Castellanos 278 mila

Zaccagni 260mila

Kamada 232 mila

Patric 156 mila

Rovella 148 mila

Cataldi 134 mila

Sepe 118 mila

Gila 80,1 mila

Marusic 58,4 mila

Casale 54,4 mila

Isaksen 51mila