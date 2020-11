Lazio, da calciatore a DS: Matri iscritto al corso di Coverciano

Alessandro Matri iscritto al corso streaming di Coverciano per diventare Dirigente Sportivo. L’ex attaccante è oggi alla Lazio, nel team di Tare

Appesi gli scarpini al chiodo, il pallone resta comunque il fulcro della carriera di Alessandro Matri. L’ex centravanti indossa oggi giacca e cravatta e siede tra i dirigenti della Lazio, accanto ad Igli Tare, considerato uno dei migliori DS del panorama europeo: un modello per chiunque voglia intraprendere la carriera da dirigente.

«Sono tornato come collaboratore della direzione sportiva. Affianco Tare al campo e nelle trattative, ma sempre due passi dietro. Lo guardo, lo ascolto, cerco di imparare e provo a rubargli qualche segreto del mestiere», aveva dichiarato qualche giorno fa l’ex giocatore. Un passo importante, seguito da quello che lo ha portato ad iscriversi al corso in streaming per Direttori Sportivi a Coverciano, insieme ad altri volti noti del calcio italiano, come Demetrio Albertini, Ignazio Abate e Giampaolo Pazzini.

Per Matri – come riportato dall’ANSA – il futuro è adesso e la Lazio un importante trampolino di lancio.