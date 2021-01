Lazio, Caicedo torna titolare al Derby: ecco come andò l’ultima volta

Caicedo torna titolare al Derby: l’ultima volta fu lui ad aprire le marcature

Nell’ultima occasione in cui Felipe Caicedo giocò il Derby della Capitale da titolare, in tre stagioni complete di Lazio, impiegò appena 12 minuti a segnare: era il 2 marzo del 2019, la Roma alla fine cadde sotto i colpi di Immobile e Cataldi. Ad aprire le danze fu proprio il Panterone che, come sottolinea l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, dovrebbe ripartire titolare anche nella sfida di venerdì. A Parma è stato decisivo, oltre che il più pericoloso. In questo campionato, dove ha giocato appena 658 minuti, ha effettuato la sua seconda miglior partenza di sempre (eguagliata quella con la maglia dell’Espanyol).