Lazio, Caicedo a tutta forza: obiettivo quota 13 gol

Lazio, Felipe Caicedo non ha intenzione di fermarsi: l’obiettivo è chiudere la stagione con almeno 13 reti

Felipe Caicedo vuole riniziare da dove aveva finito. L’attaccante infatti prima dello stop aveva segnato ben otto reti ed era il secondo miglior bomber dalla panchina della Serie A.

Il panterone già ieri a Formello ha dimostrato che ha ancora il piede caldo. Una doppietta in allenamento, due reti entrambe siglate con il piede destro. Ora, come riporta il Corriere dello Sport il suo obiettivo è quello di eguagliare la sua miglior stagione che face al Levante nel 2021/2013 in cui segnò 13 reti.