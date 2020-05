FORMELLO Lazio, Caicedo show in partitella per chiudere la settimana

La Lazio ha chiuso oggi la prima settimana di allenamenti collettivi a Formello. La partitella a campo ridotto ha visto protagonista Caicedo

Dopo l’assenza prolungata, finalmente lo possiamo dire: è tornato il Panterone. La partitella di oggi a Formello, che ha chiuso la prima settimana di lavoro collettivo della Lazio, ha visto protagonista Felipe Caicedo seppur il risultato si è fermato sul 2-2.

Come raccontato dal report della società, l’attaccante ha segnato una doppietta dimostrando di non aver perso la lucidità sotto porta. Per la squadra avversaria hanno segnato Leiva e Andrè Anderson. La sessione mattutina di oggi è iniziata con un riscaldamento aerobico e del lavoro tattico.