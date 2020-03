Lazio, Caicedo bomber: segna più dei top scorer di 7 squadre in Serie A

Inzaghi ha un’arma in più: Felipe Caicedo. Ad oggi, è più prolifico degli attaccanti titolari di quasi metà delle squadre del campionato

Dietro una macchina da gol come Ciro Immobile, autore di 27 gol in 29 giornate, c’è un altro bomber: Felipe Caicedo. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, l’attaccante ecuadoregno ha segnato ben 8 gol quest’anno, il più delle volte subentrando a partita in corso. Andando a confrontare i suoi numeri con i migliori marcatori delle altre squadre di Serie A, si vede come siano superiori a ben 7:

Fiorentina – Chiesa e Vlahovic, 6

Genoa – Criscito e Pandev, 7

Brescia – Balotelli, 5

Bologna – Orsolini, 7

Milan – Rebic, 6

Hellas Verona – Pazzini, 4

Udinese – De Paul e Okaka, 5