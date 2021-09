Lazio Cagliari: cori e striscione per Strakosha, che si commuove – VIDEO

Nonostante l’errore in Europa League l’Olimpico accoglie nel migliore dei modi Strakosha. Cori e striscione per il giocatore che si commuove

Il bello del calcio. Tra poco Lazio e Cagliari si contederanno i tre punti nel match all’Olimpico valido per la quarta giornata di Serie A.

Proprio l’Olimpico e i tifosi biancocelesti, nonostante l’errore decisivo contro il Galatasaray in Europa League, hanno accolto nel migliore dei modi Strakosha, andato sotto la curva per scusarsi. Cori e uno striscione in curva per il portiere: «Non ti curar di loro ma guarda e para. Daje Thomas!». L’albanese ha ringraziato e si è commosso.