Lazio Cagliari: Sarri squalificato, Martusciello in panchina

Con la squalifica di Sarri, Giovanni Martusciello, suo vice, si prepara a guidare la Lazio in campo nella sfida contro il Cagliari

Dopo la sanzione inflitta a Maurizio Sarri, due giornate di squalifica, in attesa dell’esito del ricorso, sarà Giovanni Martusciello a dirigere in campo la Lazio contro il Cagliari. Come riporato da il Corriere dello Sport i due sono sempre stati insieme, professionalmente parlando, tranne per il periodo in cui Sarri andò al Chelsea e a Napoli, aveva dato la sua parola a Corsi e a Spalletti.

L’attuale vice dell’allenatore biancoceleste è entusiasta della sua nuova ennesima avventura accanto a Sarri, sono in perfetta sintonia:

«Sarri ha grandi doti e riesce al migliorare tutti i giocatori. Io sono contento di essere al suo fianco, ma all’inizio ho avuto difficoltà a capire i suoi dettami. Io e Maurizio siamo diversi sotto alcuni aspetti e fare il primo allenatore è comunque una grande responsabilità. Noi come collaboratori siamo i consiglieri, lui è quello che decide ma poi lavoriamo come una macchina tutti insieme».

Ora a Martusciello il compito di sostituirlo al meglio, sempre che il ricorso della Lazio non venga accettato.