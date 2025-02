Lazio, torna a vincere e stabiliste un record contro il Cagliari: di cosa si tratta

La Lazio torna a vincere e si riprende il quarto posto in solitaria stabilendo anche un record contro i rossoblù. Le ultime

La Lazio torna a vincere in trasferta contro il Cagliari all’Unipol Domus, partita che è finita 2 a 1 grazie alle reti di Zaccagni e Castellanos e di Piccoli per i rossoblù.

I biancocelesti grazie alla vittoria di ieri sono riusciti a stabilire un record: la Lazo è imbattuta da 20 match in Serie A dal Cagliari (17 V e 3 P) e non aveva mai registrato prima una serie altrettanto lunga senza sconfitte contro una singola avversaria nella competizione. Come scrive il Corriere dello Sport.