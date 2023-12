Lazio-Cagliari, l’ultima invenzione di Sarri: lo ha fatto di nuovo dopo che ha portato bene col Celtic! Le ultime

Come riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe una nuova invenzione in casa Lazio, con Maurizio Sarri che avrebbe optato per una situazione simile a quella pre Celtic.

Maxi doppia rifinitura per i biancocelesti, prima della sfida con il Cagliari, che avrebbe portato bene in Champions, ed il tecnico spera che possa portare bene anche in campionato.