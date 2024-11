Lazio Cagliari, Adopo torna sulle scelte di Ayroldi: «Non capivo il perché del doppio giallo»

Lazio Cagliari, il rossoblù Adopo è tornato sulla sfida dello Stadio Olimpico in un’intervista rilasciata a L’Unione Sarda

Michel Adopo, in un’intervista rilasciata a L’Unione Sarda, è tornato a parlare di quanto accaduto in Lazio–Cagliari. Del rigore concesso per fallo su Pellegrini, il doppio giallo a Yerry Mina e il suo applauso al direttore di gara

ESPULSIONE CONTRO LA LAZIO – «Non sono stato abbastanza lucido. In certe situazioni è giusto che parli solo il capitano, ma ero arrabbiato. Avevo dubbi sul rigore e non avevo capito il perché del doppio giallo su Yerry. Ho sbagliato».