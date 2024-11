Lazio, settimana bulgara per Fabiani: prima il mercato, poi l’Europa League

Lazio, settimana all’insegna della Bulgaria: prima per osservare un possibile obiettivo di mercato, poi per la sfida al Lugodorets in Europa League

Sarà una settimana piena di impegni bulgari per il ds della Lazio Fabiani: prima impegnato sul mercato e poi sulla Europa League e il filo conduttore il Lugodorets.

Domenica il dirigente biancoceleste infatti – o quanto meno dei suoi intermediari -, come riportato dal Corriere dello Sportivo, sarà a Sofia per osservare la partita CSKA Sofia-Lugodorets: non per osservare i prossimi avversari di coppa, ma per monitorare James Eto’o, centrocampista camerunense classe 2000 del CSKA. Pochi giorni dopo invece sarà il momento di ospitare i bulgari all’Olimpico per la sfida di Europa League, dove i biancocelesti cercheranno di proseguire la loro striscia di vittorie.