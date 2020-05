Lazio, Brocchi: «Io a disposizione della squadra per la vittoria della Coppa Italia»

Lazio, anche Cristian Brocchi ha ricordato la vittoria della Coppa Italia nel 2009 conclusasi ai rigori contro la Sampdoria

Anche Cristian Brocchi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio nel giorno in cui si festeggia la vittoria della Coppa Italia del 2009 contro la Sampdoria.

«La Coppa Italia del 2009 è stata una grande emozione, ho cercato di mettere al servizio della squadra la mia esperienza in campo e fuori, essere una guida. Ho avuto in questo dei grandi maestri, essendo cresciuto in una società come il Milan. Le basi di quello che sta ottenendo ora la Lazio partono da lontano. Ho fatto questo perché ci credevo, ho sempre messo il gruppo davanti a me e sono felice. In quel momento, la Lazio aveva proprio bisogno di questo, che va oltre il risultato in campo. Società, struttura e giocatori, è questa la piramide giusta. I biancocelesti ora stanno raccogliendo i frutti di un percorso che nasce da lontano. La Lazio attuale è imparagonabile a quella che ho vissuto io, adesso ci sono calciatori di primo livello e fa bene ad avere ambizioni importanti».