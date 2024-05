Lazio, Briga: «Oggi, 24 anni fa, mio padre mi mise la sciarpa al collo e mi disse…». Il post del cantante sui social

Sono trascorsi ventiquattro anni dal quell’ultimo Scudetto della Lazio e sui social, con un post su ‘X‘, Briga ha ricordato il suo 14 maggio con queste parole

BRIGA: “Oggi, 24 anni fa, mio padre mi mise la sciarpa al collo e mi disse : “se oggi non vinciamo, non piangere come l’anno scorso a Lazio – Parma”. Avevo 11 anni. Finì che ci abbracciamo in campo, nonno, papà ed io. 3 generazioni. 14 maggio 2000″.