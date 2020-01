Stefano Borghi, noto giornalista e telecronista, è intervenuto per parlare del momento in casa Lazio

Stefano Borghi, noto giornalista e telecronista presso DAZN, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per parlare della situazione che stanno attraversando i biancocelesti e della prossima sfida contro il Brescia. Ecco ciò che ha detto:

«Brescia è una trappola ma anche un’occasione per la Lazio. I biancocelesti si sono meritati questo terzo posto e le otto vittorie consecutive, quindi non devono fermarsi. La compagine è matura, ha cambiato poco e ha un gruppo unito. Inzaghi ha svoltato inserendo tutti i giocatori di qualità, non si fanno le rivoluzioni in poco tempo. Immobile e compagni giocano bene e hanno tante varianti di gioco; la squadra è in grado di attaccare in ogni modo, può iniziare l’azione dal basso con Leiva e Luis Alberto oppure sfruttare i centimetri di Milinkovic. La Lazio non ha più sogni davanti, ma obiettivi e quindi doveri. Lo Scudetto sarebbe oltre, ma deve arrivare tra le prime quattro perché ha tutto per farlo».