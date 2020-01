Lazio, Borghi: «Scudetto? I biancocelesti hanno qualcosa da dire…»

Stefano borghi, noto giornalista sportivo, ha analizzato il 2020 della Serie A: non poteva mancare un’analisi del momento della Lazio

In casa Lazio si predica la calma, ma non pensare allo Scudetto è davvero difficile. Soprattutto se a dirlo è gente del calibro di Stefano Borghi che – sul suo canale Youtube – ha ribadito le possibilità dei biancocelesti:

«Per lo Scudetto c’è anche il terzo incomodo, la Lazio. Che ha chiuso il 2019 vincendo la Supercoppa, battendo due volte la Juventus in due settimane. Ma la squadra di Inzaghi è una contendente seria per lo Scudetto? Io ho l’impressione che abbia delle cose da dire. Ma da qui a lottare per il campionato ci passa ancora qualche conferma, che dovremo avere subito».