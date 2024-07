Lazio, Bonanni: «Castrovilli? Lo vedo come un grande punto interrogativo. Ecco perché». Le parole dell’ex giocatore

Intervistato da Europacalcio.it, Massimo Bonanni ha parlato così del momento in casa Lazio:

PAROLE– «Castrovilli? Lo vedo come un grande punto interrogativo. Ha ottime qualità, ma è reduce da infortuni gravi e andrà valutata la sua tenuta fisica per tutto l’arco della stagione. Castellanos è un discreto giocatore, no sono un suo grandissimo estimatore, ma credo sia comunque complicato sostituire uno come Immobile, che ritengo ancora uno dei migliori centravanti in circolazione».