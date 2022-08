Bologna, un dubbio per Mihajlovic: chi accanto ad Arnautovic?

Un dubbio di formazione per Sinisa Mihajlovic in vista della sfida di domani contro la Lazio: chi sarà il partner di Arnautovic?

Un dubbio di formazione per Sinisa Mihajlovic in vista della sfida di domani contro la Lazio: chi sarà il partner di Arnautovic?

La scelta del 3-5-2 porta a un vero e proprio ballottaggio tra Sansone e Barrow per una maglia accanto all’austriaco. Il primo sembra comunque essere in vantaggio, anche per la sua prestazione con il Cosenza in Coppa Italia.