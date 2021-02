Lazio, Immobile vuole sfruttare il totem Dall’Ara per tornare al gol

Domani la Lazio torna in campo in Serie A contro il Bologna al Dall’Ara e spera di ritrovare i gol di Ciro Immobile, a secco da tre gare

Siamo nella vigilia di un’altra sfida di Serie A per la Lazio. I biancocelesti saranno impegnati al Dall’Ara contro il Bologna, nella 24esima giornata di campionato. Un’altra partita importante per la banda Inzaghi, sempre in corsa per la qualificazione in Champions League.

Nel match contro gli emiliani, la Lazio spera di ritrovare anche i gol di Ciro Immobile, a secco da tre gare. Per questo, il bomber di Torre Annunziata spera di sfruttare il totem dello stadio rossoblù per gonfiare di nuovo la rete e riportare la sua squadra alla vittoria. La scorsa stagione, infatti, il numero 17 aveva messo a segno una fantastica doppietta proprio contro la squadra di Sinisa Mihajlovic.