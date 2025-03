Lazio, presto un confronto tra società e squadra dopo la...

Lazio, presto un confronto tra società e squadra. Ecco cosa non è andato giù al club nella sconfitta di Bologna

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, in casa Lazio il tempo dei confronti non è finito, la società starebbe aspettando il rientro dei Nazionale per avere un confronto con la squadra dopo la pesante sconfitta di Bologna, al club non sarebbe piaciuto affatto l’atteggiamento della squadra nella partita al Dall’Ara.

Aprile sarà il mese decisivo per centrare la semifinale d’Europa League e continuare a lottare per il quarto posto.