Lazio, Biava: «Kumbulla mi piace. Per lo Scudetto tutto è possibile»

L’ex difensore biancoceleste, Giuseppe Biava, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio. Nel dettaglio ha parlato di Kumbulla e della corsa Scudetto.

Ecco le sue parole: «Kumbulla? Sta facendo benissimo, è una sorpresa. È alto, veloce, attento e bravo in marcatura. Si ambienterebbe subito perché è già abituato alla difesa a 3. Juric insegna ai difensori anche a impostare il gioco. Per la Lazio sarebbe un gran colpo. Rendimento di Patric? Ha fatto bene quest’anno quando è stato chiamato in causa. È forte in fase difensiva ma anche in fase di impostazione. È una sorpresa che sta dando ottime garanzie a Inzaghi nonostante l’assenza di Luiz Felipe. Anche Radu ha fatto un’ottima partita. Corsa Scudetto? A volte una giornata di riposo è meglio di un allenamento. Tanti giocatori hanno giocato praticamente sempre. C’è bisogno di staccare un po’ la testa per poi riprendere e affrontare il Milan che sta giocando bene. La Lazio deve crederci. Ha dimostrato di avere carattere e di non mollare mai. La Juve è in netto miglioramento ma ha incontrato squadre di media bassa classifica. Il calendario è a favore dalla Lazio, sarà una lotta fino all’ultima giornata».

Gianlorenzo Di Pinto