Bianchessi: «La Lazio è l’unica società in Europa che pensa ai propri ragazzi»

Mauro Bianchessi, Responsabile del Settore Giovanile della Lazio, è intervenuto durante l’evento per la consegna dei diplomi Post Carriera:

«Circa due anni e mezzo fa, il Presidente a Formello chiese a noi del settore giovanile di non far crescere i ragazzi solo sotto l’aspetto calcistico ma di dargli un futuro non solo nel calcio, ma nella vita. Questa Società è una famiglia, inizialmente non avevo capito quello che Lotito ci chiedeva, poi ho studiato i numeri e ho capito che c’era prima una riflessione da fare sul mondo del settore giovanile nel calcio.

Il 17% dei giocatori in Italia diventano professionisti, il 3% continua la carriera in Serie B, mentre solo l’1% lo fa in Serie A. Il 59.9% dei giocatori dell’ultima Serie A era straniero, l’Italia è al 5° per la crescita del settore giovanile che porta calciatori in prima squadra. Ringrazio il Presidente Lotito per questa grande opportunità perché la Lazio è l’unica Società in Europa che pensa ai propri ragazzi».