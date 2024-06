Lazio, Bezzi: «Sembra il teatro dell’assurdo di Beckett. Tudor ha fatto QUESTO errore». Le parole del giornalista

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Gianni Bezzi ha parlato della situazione che sta vivendo la Lazio. Ecco le sue parole.

PAROLE– «La Lazio sembra il teatro dell’assurdo di Beckett. Mi chiedo cosa si sono detti la Lazio e Tudor quando c’è stato il primo contatto. Il croato voleva ripartire da Kamada e il giapponese è stato il primo a saltare,. Una società seria lo tiene. Per quanto riguarda l’incontro tra allenatore e dirigenza, mi sembra piuttosto singolare che ci fosse il procuratore. Evidentemente non si parlava solo di mercato… Il tutto è molto preoccupante. De Laurentiis è un altro che decide tutto per conto suo come Lotito, ma quando ha un obiettivo, chiude in poco tempo. Sulle difficoltà di gestione della Lazio anche le parole di Kamada ci aiutano quando dice che Lotito è risaputo sia uno dei peggiori per negoziare. Leggo anche che piano piano si stanno accasando tutti gli allenatori che possono interessare e quindi serve un’accelerata: o si conferma Tudor e si fa ciò che il mister croato chiede, oppure si deve virare subito su qualcun altro come ad esempio Baroni. Forse l’errore di Tudor è stato proprio quello di chiedere di smontare tutta la Lazio costruita nel mercato estivo 2024. Agendo così crei un clima dentro lo spogliatoio non ottimale ».