Lazio, giocatori ai fornelli per beneficenza: l’iniziativa di suor Paola

Lazio, una bella iniziativa benefica portata avanti dall’associazione di suor Paola per le famiglie bisognose

Un’iniziativa bellissima promossa ancora da suor Paola per aiutare le famiglie bisognose in questo importante momento di difficoltà legato al coronavirus. Come riporta Il Messaggero infatti spetterà ancora una volta ai calciatori l’onere di mettersi ai fornelli.

I giocatori della Lazio saranno aiutati a casa dalle loro mogli o fidanzate e dovranno preparare alcune prelibatezze che poi saranno consegnate tramite gli operatori della Sospe, a chi è in difficoltà insieme ad altri generi di conforto e gadget biancocelesti. Parolo sarà il punto di raccordo tra i giocatori mentre il club manager Peruzzi sarà il supervisore.