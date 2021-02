Lazio-Bayern Monaco, le novità della squadra di Inzaghi alla vigilia

Alla vigilia di Lazio-Bayern Monaco, gara valevole per gli ottavi di finale di Champions League, ci sono alcune novità per i biancocelesti

Ormai siamo nella vigilia di una delle partite più importanti della stagione biancoceleste. Domani sera, infatti, andrà in scena Lazio-Bayern Monaco, gara valevole per gli ottavi di finale di Champions League. La sfida di andata si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma. Nel giorno precedente a questo grande match, ci sono delle interessanti novità per quanto riguarda la squadra di Simone Inzaghi.

Innanzitutto, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, domani sera tornerà titolare Manuel Lazzari, dopo il turno di squalifica scontato in campionato contro la Samp. Dovrebbe essere l’unico cambiamento di formazione rispetto all’ultima giornata di Serie A. Inoltre, dopo il lungo infortunio, dovrebbe rientrare tra i convocati anche Thomas Strakosha, che andrà in panchina.