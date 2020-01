Lazio, Bastos goleador in tutte le competizioni

Il difensore della Lazio, segnando contro la Sampdoria, si è reso protagonista di uno speciale evento: ha fatto gol in tutti i tornei

Gol in Europa League contro il Cluj, in Coppa Italia contro la Cremonese e ieri in Serie A contro la Sampdoria: come Bastos solo l’immenso Ciro Immobile.

Con la rete segnata ai danni dei blucerchiati, il difensore laziale è diventato l’unico della rosa, insieme a King Ciro, ad aver segnato in tutte e tre le competizioni in cui era impegnata la Lazio dall’inizio della stagione. Questo dato rivela la grande propensione dell’angolano alla fase offensiva e la dedizione dello stesso ogni qualvolta venga chiamato in causa. Inzaghi può contare anche su di lui.