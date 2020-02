Lazio, Balotelli: «Immobile? Posto assicurato all’Europeo, se lo merita»

Lazio, le parole di Mario Balotelli su Ciro Immobile e sul posto che l’attaccante prenderà al prossimo Europeo in Nazionale

Lo merita Ciro Immobile e non poteva essere altrimenti. L’attaccante biancoceleste sta facendo forse la stagione migliore della sua carriera e a giungo indosserà la maglia dell’Italia agli Europei. Di questo avviso anche Mario Balotelli, ecco le sue parole sulle colonne de Il Corriere dello Sport.

«Immobile? Ha il posto assicurato all’Europeo. Se lo merita. Ho litigato con Mourinho e Mancini, e ti parlo di chi è stato importantissimo per me. A diciotto anni non capivo, ma non sono mai stato così stupido».