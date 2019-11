Lazio, Ballotta: «Le due romane potrebbero inserirsi nella lotta per lo Scudetto»

Marco Ballotta, ex portiere della Lazio, ha parlato della corsa allo Scudetto ai microfoni di Radio Sportiva, inserendo anche le due romane

Marco Ballotta, ex portiere della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per esprimersi sulla corsa allo Scudetto. L’ex biancoceleste ha inserito anche le due romane nella lotta per il titolo: «La Lazio potrebbe arrivare in Champions League, sta cominciando un cammino regolare e il problema principale in passato era questo: partite con alti e bassi senza troppa continuità. Ce lo si aspettava anche l’anno scorso, magari un anno in più di giocatori e allenatore gli ha fatto raggiungere questa maturità. Un anno in più a giocare insieme può servire a tanto. Scudetto? Juventus e Inter sono quelle allestite meglio dal punto di vista della rosa: la Juve ha due giocatori per ruolo, l’Inter è inferiore sulle alternative. Le romane però possono inserirsi in questo gioco a due. Il Napoli non è tagliato fuori, ma deve riprendere il cammino velocemente, non sbagliare più niente da qui alla fine e vincere qualche scontro diretto».