Lazio, tanti auguri Ciro Immobile! Bomber in campo e fuori…

Lazio, giornata speciale quella di oggi per Ciro Immobile: il bomber biancoceleste spegne infatti 30 candeline

Ci sono dei momenti in cui i destini si incrociano, così, apparentemente senza senso e che invece si rivelano essere una sorpresa bellissima. Così è arrivato Ciro Immobile alla Lazio, anzi, così la Lazio ha scelto Ciro Immobile. Una storia iniziata in punta dei piedi con un calciatore che voleva il riscatto e voleva dimostrare che aveva ancora tanto da dare. Una Lazio orfana di un vero bomber dopo l’addio di Miro Klose. Perché forse essere laziali è proprio questo: non sei tu che scegli, è la Lazio che sceglie te.

E allora è arrivato Ciro e senza parlare ha fatto solo quello che gli riesce meglio: fare gol. Una valanga di gol, più di 100 in biancoceleste in quattro anni. Record su record ha scalato la classifica dei marcatori della storia della Lazio e di diritto è entrato a far parte delle leggende con l’aquila sul petto. Il suo amore per questa squadra vale quanto l’amore che i tifosi provano per lui. Di qui bambini che lo considerano un loro idolo e che alla domanda chi è il tuo giocatore preferito rispondono spesso Ciro Immobile. Un amore che va a gonfie vele e che quest’anno sta diventando sempre più magico e romantico. Tanti auguri bomber e mille di altri giorni come questo, sempre con l’aquila sul petto!