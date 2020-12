Il ds della Lazio, Igli Tare, insieme al figlio Etienne augura un buon Natale a tutti i tifosi biancocelesti: il messaggio

L’albero addobbato e la famiglia riunita, la palla smette di rotolare sui campi per lasciar spazio al Natale. Festività diverse, ma non per questo meno emozionanti. Ai messaggi dei giocatori della Lazio, si aggiunge anche quello del ds Igli Tare e del figlio Etienne: