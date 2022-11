Lazio, attacco inedito: Cancellieri dal primo minuto, Romero si tiene pronto

Cancellieri e Romero, Sarri mescola le carte in attacco: l’ex Verona partirà dal primo minuto, chance anche per l’argentino

Sarri fa i conti con le assenze. A quella pesante di Immobile, si è aggiunto Zaccagni. Il giocatore rischia di rivedere il campo nel 2023 e il tecnico deve mescolare le forze dei suoi ragazzi per ricavarne l’attacco più efficace.

Come riporta il Corriere dello Sport, ieri il mister ha provato Cancellieri e Pedro alle spalle di Felipe Anderson, ma non è escluso che anche Luka Romero possa ritagliarsi uno spezzone di partita. Il numero 9 infatti non è al top della forma e potrebbe addirittura permettere al talento argentino di partire – per la prima volta – con la maglia da titolare.