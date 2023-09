Lazio-Atletico Madrid, vergogna durante il minuto di silenzio: i tifosi spagnoli provocano i laziali che fischiano

Lazio-Atletico Madrid, minuto di vergogna allo stadio Olimpico con i tifosi spagnoli hanno provocato i biancocelesti che fischiano

E’ terminato da poco il primo tempo tra Lazio-Atletico Madrid con gli spagnoli che sono parzialmente in vantaggio. Ad inizio partita però è andata in scena una situazione non bella che macchia il match ovvero durante il minuto di silenzio, entrambe le squadre non hanno rispettato le vittime del Marocco. Gli spagnoli hanno provocato con insulti i tifosi biancocelesti, i quali per coprire hanno fischiato rovinando allo stesso tempo il momento solenne.