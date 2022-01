Lazio Atalanta, terzo clean sheet consecutivo: il risultato è da record

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio è riuscita ad ottenere il terzo clean sheet consecutivo ieri sera contro l’Atalanta: l’episodio non accadeva da cinque anni

La Lazio non è riuscita a battere ieri sera l’Atalanta fallendo la possibilità di accorciare in classifica e rientrare pienamente nella lotta alla Champions League.

Tuttavia la gara ha portato anche un’indicazione positiva. I biancocelesti infatti non hanno preso goal per la terza partita consecutiva dopo la gara contro la Salernitana e contro l’Udinese in Coppa Italia. L’episodio, come ricorda il Corriere dello Sport, non accadeva da cinque anni.

L’ultima volta accadde tra il febbraio e il marzo del 2017. La squadra allenata al tempo da Inzaghi vinse in casa sull’Udinese per 1-0, battè la Roma per 2-0 nella semifinale d’andata di Coppa Italia e chiuse il trittico con la vittoria per 2-0 sul Bologna.