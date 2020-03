Lazio, in dubbio il ritiro a Grassobbio per la gara contro l’Atalanta

Emergenza Coronavirus, il ritiro della Lazio a Grassobbio – cittadina della provincia di Bergamo – rischia di saltare

Grassobbio dovrebbe ospitare la Lazio, in vista della gara con l’Atalanta. Condizionale doveroso, vista l’Emergenza Coronavirus e i continui provedimenti atti a limitare le possibilità di contagio. Il paesino è stato scelto per evitare affollamenti nella città di Bergamo, ma – come riporta il Corriere dello Sport – dopo il nuovo decreto, i piani rischiano di cambiare.

La località, inoltre, dista pochi chilometri da Alzano Lombardo e Nembro, cittadine con un elevato numero di contagiati. La partenza, adesso, è condizionata dalle scelte delle autorità.