Lazio-Atalanta, l’appello della Nord: «Tutti all’Olimpico con sciarpe e bandiere!»

Per Lazio-Atalanta, la Curva Nord ha rivolto un appello ai tifosi: tutti allo stadio con sciarpe e bandiere

Lazio-Atalanta / La Lazio sarà impegnata sabato all’Olimpico contro l’Atalanta, in un vero e proprio scontro diretto per la Champions. Al momento la Dea è a +5 dall’armata di Inzaghi, che avrà l’opportunità di ‘rosicchiare’ qualche punto all’avversario. Vista l’importanza del match, la Curva Nord ha rivolto, tramite le frequenze della Voce della Nord, un appello ai tifosi: ognuno dovrà portare una sciarpa o una bandiera per colorare lo stadio di biancoceleste.