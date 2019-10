Atalanta, allenamento in vista della Lazio: rientrano tutti i Nazionali tranne Ibañez

Così come la Lazio, anche l’Atalanta sta proseguendo la preparazione in vista del match dell’Olimpico: il report dell’allenamento

Sia la Lazio che l’Atalanta stanno proseguendo la preparazione in vista del match, in programma sabato 19 all’Olimpico. E se a Formello si è iniziato a lavorare oggi con tutti i Nazionali, anche al Centro Bortolotti mister Gasperini ha avuto modo di rivedere tutti i giocatori impegnati con le proprie selezioni, ad eccezione di Ibañez, che rientrerà domani. Per tutti loro, lo staff ha predisposto un lavoro personalizzato, mentre per il resto del gruppo partitella in famiglia con l’inserimento di qualche ragazzo del settore giovanile. In programma per domani una nuova seduta pomeridiana.