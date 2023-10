Lazio Atalanta, i biancocelesti pronti a sfatare il tabù: il dato. Una sfida che negli ultimi anni ha rappresentato un ostacolo arduo

La Lazio è pronta ad ospitare domani l’Atalanta in campionato. Una sfida che negli ultimi anni ha rappresentato un ostacolo arduo da superare per i biancocelesti. L’ultima affermazione in campionato contro la Dea è datata gennaio 2017, quando l’allora squadra di Inzaghi si impose per 2-1. Questa è l’ultima volta che la Lazio ha battuto la squadra di Gasperini all’Olimpico in campionato poi sono arrivati solo 3 pari e altrettanti ko nelle sei sfide successive.

Fa eccezione, ovviamente, la Coppa Italia. Nel 2019, infatti, la Lazio vinse il trofeo proprio in finale contro i bergamaschi grazie alla reti di Milinkovic e Correa.