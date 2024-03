Lazio, in arrivo un nuovo ciclo: dopo Sarri via anche Immobile e Luis Alberto. Il possibile scenario in vista della nuova stagione

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la nuova Lazio potrebbe ripartire senza due perni importanti come Immobile e Luis Alberto, anche se non sarà facile separarsi visto che il primo ha ancora 2 anni di contratto e il secondo tre anni. Con loro andrebbero via a fine stagione, sempre secondo il quotidiano sportivo, gli altri giocatori che hanno dai 30 anni in su.

L’esigenza è quella di svecchiare una rosa che, attualmente, ha la seconda età media più alta della Serie A.