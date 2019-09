Lazio, Armini risponde alle domande sui social – FOTO

Nicolò Armini ha risposto alle domande sui social

Manca davvero poco a Lazio-Parma, match assolutamente da non sbagliare per i capitolini. Nicolò Armini, difensore capitolino considerato una delle promesse del nostro calcio, ha voluto ingannare l’attesa facendosi fare delle domande sul noto social network Instagram. Ecco di seguito le domande poste al classe 2001. Tra i tanti quesiti fatti al giovane biancoceleste, c’è n’è uno riguardante la futura coppia difensiva delle aquile che dovrebbe essere composta dallo stesso Armini e da Acerbi; chissà che questa non possa essere una piacevole previsione di quanto succederà un domani.