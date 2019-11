Lazio, Armini: ancora nessun accordo per il rinnovo

Lazio, il baby talento biancoceleste se non dovesse rinnovare potrebbe andare via a zero a giugno

Oltre al mercato si pensa anche ai rinnovi in casa Lazio. Uno in particolare preoccupa l’ambiente biancoceleste ed è quello di Nicolò Armini. Come riporta il Corriere dello Sport infatti il difensore classe 2001 è in scadenza a giugno e la firma sul rinnovo non è ancora arrivata.

La società aveva proposto al giocatore un contratto quinquennale con la promessa di fare spola dalla Primavera, di cui è capitano, alla prima squadra. Proposta che però per ora è ferma lì senza nessuna risposa. Il calciatore fa parte della scuderia di Raiola, la speranza è che tutto possa risolversi prima della scadenza.