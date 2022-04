Lazio, ansia Luis Alberto: lo spagnolo ha la febbre. A rischio per il Genoa?

La Lazio trattiene il respiro per Luis Alberto: lo spagnolo non si è allenato ed ha la febbre. A rischio per il Genoa?

In casa Lazio c’è ansia per Luis Alberto. Lo spagnolo ha la febbre, ieri pomeriggio non si è allenato. Se fra oggi e domani non dovesse rientrare a Formello, la sua presenza per la trasferta di Genova sarebbe a rischio. Anche perché c’è un giallo.



Lunedì sera la moglie Patricia aveva postato una foto dei figli sul divano: «Siamo stati

invasi dal virus». Immediata delucidazione ieri mattina, con una storia della figlia con

tanto di aerosol: «Non si tratta di Covid, solo bronchite». Chiarimento sulle condizioni dei

bimbi, nessuna menzione per il marito. Nel pomeriggio però l’assenza del “Mago” in

allenamento ha rilanciato l’allarme per domenica a pranzo. Si scalda già Basic, eventualmente per sostituirlo,ma lo spagnolo è convinto di recuperare in tempo. Lo riporta Il Messaggero.