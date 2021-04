Anno nuovo Lazio nuova, il passo è da Champions League

Sulle colonne de Il Corriere dello Sport il cammino della Lazio in campionato nell’anno nuovo. Solo tre squadre hanno fatto meglio

Undici vittorie, un pareggio, tre sconfitte: questa la Lazio targata 2021. 34 punti nelle ultime 15 gare, e resta da recuperare quella contro il Torino. Il Corriere dello Sport analizza l’andamento dei biancocelesti nel 2021, meglio di Inzaghi hanno fatto solo Inter e Atalanta. I nerazzurri sono in fuga, avendo totalizzato 41 punti su 16 partite, mentre la squadra di Gasperini 39. La Juventus ne ha totalizzati 38, ma Pirlo come media punti ha raccolto meno di Inzaghi. Se il campionato fosse cominciato nel 2021, i biancocelesti sarebbero già con un piede in Champions a otto dal traguardo.

La Lazio ha toccato il quarto posto alla ventunesima giornata, che è coincisa anche con l’ultimo gol di Immobile. Il tremendo febbraio ha risucchiato i biancocelesti più in basso, complici le defezioni in difesa, prima della ripresa di marzo e le 4 vittorie consecutive contro Crotone, Udinese, Spezia e Verona. La Lazio ha ritrovato solidità, ha un solo impegno da portare avanti, situazione simile al pre lockdown. Vedremo se Inzaghi sarà in grado di compiere il miracolo e chiudere il 23 maggio al quarto posto. Molto passa dalla sfida contro il Benevento e da quelle in rapida successione contro Napoli e Milan

Il tecnico ha diversi rimpianti, risalenti al girone d’andata. I passaggi a vuoto in casa contro Udinese e Verona, in prossimità di sfide decisive nel girone di Champions, hanno inceppato l’ingranaggio riflettendosi sulla classifica attuale.