Lazio, Anna Falchi festeggia la vittoria su Instagram

La Lazio vince all’Olimpico contro il Bologna e si porta in vetta alla classifica. Non mancano i festeggiamenti della nota showgirl

Il primo tempo ha fatto la differenza: la Lazio è partita con il piede puntato sull’acceleratore facendo capire poco e niente alla difesa rossoblù. Due gol nella prima frazione di gioco e la capacità di saper gestire il risultato nel secondo tempo.

Questi sono stati gli ingredienti che hanno portato alla squadra di Inzaghi tre punti fondamentali per il proseguo del cammino interstellare intrapreso. Con il triplice fischio finale ed il risultato in tasca, non poteva mancare la reazione della showgirl italiana sui social. Come al solito, quasi più regolare delle reti di Immobile, Anna Falchi ha pubblicato una foto particolare su Instagram per celebrare il risultato positivo.